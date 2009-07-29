Черновецький таки вирішив «розслабитись»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за погодженням із Президентом України пішов у чергову відпустку.

Про це повідомляє БЮТ в Київській міській раді з посиланням на відповідне розпорядження самого ж Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Столичний голова, згідно з цим документом, відпочиватиме з 24 по 31 липня 2009 р., а потім ще раз з 15 по 22 серпня 2009 р. Обов’язки голови КМДА у цей час виконуватиме перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, справами Київської міської ради займатиметься секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Депутатська фракція Блок Юлії Тимошенко у Київраді зазначає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 26 червня 2009 р. заявив у пресі про те, що в цьому році він не збирається відпочивати через «надзвичайну стурбованість складним політичним та економічним станом України», що «не дає йому розслабитись ні на секунду».

«Що змінилося за цей місяць, чому доля країни перестала хвилювати Київського міського голову, і чому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ так раптово передумав, абсолютно незрозуміло», - висловлюють здивування в БЮТ.

Депутати також зазначають, що 4 останні місяці мер був майже відсутній у столиці: “27 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО, захворів на запалення легенів, через яке, всупереч очікувань, не зміг вийти на роботу навіть 10 квітня. Щоправда й після офіційного повідомлення про його одужання 12 квітня, мера ніхто не бачив”.

В БЮТ нагадують про нині складну ситуацію в столиці, зокрема, щодо загрози зупинки виїздів машин швидкої допомоги на виклики до хворих через те, що нема коштів на закупівлю бензину; кияни потерпають від нових тарифів на житлово-комунальні послуги, вчителі так і не отримали відпускних, а медики надбавок.

“Враховуючи халатне ставлення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до покладених на нього обов’язків міського голови, Блок Юлії Тимошенко пропонує йому добровільно подати у відставку у зв’язку з неспроможністю працювати”, - інформують в БЮТ в Київраді.

В прес-службі мерії УНІАН поки заяву БЮТ про відпустку столичного голови не можуть не підтвердити, ні спростувати, пояснюючи, що не мають відповідної інформації.