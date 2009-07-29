77 платних послуг київських жеків скасували

Київська міська держадміністрація своїм розпорядженням від 22 липня скасувала запроваджені нею в січні цього року платні послуги, що надаються комунальними підприємствами житлового господарства міста.

Текст розпорядження за №847 розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Як зазначається в документі, рішення прийнято зважаючи на протест Прокуратури Києва від 22 червня ц.р. та лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 23 січня 2009 року “Про затвердження Переліку платних послуг, що надаються комунальними підприємствами житлового господарства міста та районів у місті Києві” було визначено вартість певних послуг, що виконуватимуть для мешканців за їх зверненням ЖЕКи.

20 липня лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО повідомив, що направив звернення меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з вимогою до 23 липня скасувати розпорядження, яким передбачено встановлення плати за 77 послуг, які надають ЖЕКи столиці.

У блоці нагадали, що у перелік «додаткових» послуг, за які справляється плата, мерія включила 77 позицій, в тому числі розгляд звернень громадян, проведення профілактики та поточного ремонту в житлових будинках. Зокрема, аби ЖЕК розглянув звернення громадянина, доведеться викласти 126,18 грн., склав акт про залиття квартири сусідом – 156,25 грн., замінив батарею – 169,94 грн.

В.КЛИЧКО також заявив, що Мінжитлокомунгосп та Прокуратура столиці на його звернення дали висновок, що таке розпорядження не відповідає нормам чинного законодавства, а «додаткові» послуги насправді є обов’язком ЖЕКів. Він нагадав, що 22 червня за його зверненням Прокуратурою міста винесено протест на незаконне розпорядження голови КМДА.