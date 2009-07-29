Вдова Гонгадзе заявила відвід слідчому

Адвокат вдови журналіста Георгія Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО 29 липня звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою про відвід слідчого у справі розслiдування вбивства Г.Гонгадзе Олександра ХАРЧЕНКА та з проханням усунути від розслідування справи заступника генерального прокурора Миколу ГОЛОМШУ.

Про це вона повідомила сьогодні в інтерв’ю УНІАН.

В контексті цього В.ТЕЛИЧЕНКО висловила переконання у необхідності, щоб цю справу продовжив розслідувати заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН. За словами адвоката, на даний час «брак професійності слідчих ставить під загрозу спроможність обвинувачення в суді».

Також В.ТЕЛИЧЕНКО вважає, що без залучення іноземних експертів до проведення експертизи фрагментів черепа не може бути остаточної впевненості в тому, що він належить журналісту.

«Висока ймовірність, що це саме вони (залишки черепа), тим не менше, без висновків закордонних експертів повної впевненості щодо походження цих фрагментів не може бути», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При цьому вона зазначила, що українські експерти можуть зробити експертизу, «але через політичний тиск на слідство, який зашкалює, існують величезні застереження до висновків, які будуть зроблені українськими експертами”, тому наполягатиме на проведенні генотипоскопічної експертизи за кордоном за участю українських експертів.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, якщо цього не буде зроблено, то ні друзі, ні родичі, ні спільнота не повірять, що залишки черепа дійсно належать Г.Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у ГПУ зазначили, що залишки черепа пошкоджено, оскільки свого часу на місці, де їх було знайдено, «працював екскаватор». Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.