ЦВК хоче запастися грошима і на дострокові вибори до ВР

Центральна виборча комісія має намір вивчити питання про можливість фінансування ймовірних дострокових парламентських виборів у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію на засіданні Центвиборчкому внесла член ЦВК Тамара АСТАХОВА.

Вона запропонувала включити у бюджетний запит до проекту Держбюджету на 2010 рік відповідні видатки.

Т.АСТАХОВА зазначила, що до кінця 2009 року дострокові парламентські вибори в Україні згідно із законом практично не можливі. Разом з тим, на її думку, після президентських виборів і обрання нового глави держави в наступному, 2010, році, ймовірність дочасних виборів Верховної Ради є дуже високою. А Центрвиборчком, додала вона, згідно із законодавством має забезпечити проведення дострокових виборів до парламенту.

Головуючий на засіданні заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА відповів, що він дасть попереднє доручення стосовно цього питання і Центральна виборча комісія проведе його вивчення в режимі обговорення членами ЦВК.