У Мороза з Симоненком вже є «певні напрацювання»

Лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ вважає, що єдиний кандидат від СПУ і Комуністичної партії на виборах Президента має отримати не менше 15% голосів виборців.

Про це УНІАН повідомила прес-служба СПУ.

За повідомленням, у Миколаєві відповідаючи на запитання про формування "лівого блоку" лідер СПУ сказав, що спільне висунення кандидата від СПУ і КПУ може забезпечити не менше 15 відсотків голосів виборців на виборах. “А це - гарантія успіху подальшої соціалізації законів”, – зазначив він. О.МОРОЗ додав, що переговори з лідером комуністів Петром СИМОНЕНКОМ проводилися і є певні напрацювання. “Їхній результат залежить від взаємодії сторін у напрямі реалізації висунутих пропозицій”, – сказав він.