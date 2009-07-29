Кріль: нас затягує у боргову яму

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що держава може брати кредити, якщо їх вкладати у розвиток, а не “закривати дірки у бюджеті”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив сьогодні у Хмельницькому, коментуючи надання Україні третього траншу від МВФ.

«Держава, яка працює на перспективу, може брати кредити, якщо вони дешеві, але їх необхідно вкладати у розвиток, скажімо, у малі підприємства, які дадуть можливість заробляти державі гроші і повертати кредити. Якщо ми вкладатимемо у зарплату бюджетникам, щоб ТИМОШЕНКО мала хороший рейтинг, то виникає запитання - а чим ми будемо віддавати ці гроші? А хто їх буде віддавати, наші діти? Тому зараз нас затягує у боргову яму, і завтра може накрити з головою», - зазначив він.

За його словами, кошти від МВФ надаються Україні, щоб повернути банкам, і відповідно, запобігти дефолту в країні. «Але наш уряд використовує ці гроші, щоб закрити дірки в бюджеті. Сьогодні державний кошторис знаходиться в таємниці: ніхто не знає, як виконується бюджет, ніхто не знає, як розвивається економіка, дані засекречені. Це робиться, тому що кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО не хоче показувати, як вона «добре» керує державою», - заявив лідер “Єдиного Центру”.

Водночас І.КРІЛЬ зауважив, що транш від МВФ - це фактично сформований перший виборчий фонд. «Про гроші, які надходять з-за кордону, було дуже багато розмов. Пам’ятаєте, як від початку року критикували Нацбанк за надання грошей банкам», - сказав він.

«Сьогодні банкам дають гроші, але уряд вже не критикує Нацбанк, і Ю.ТИМОШЕНКО не промовляє своїх полум’яних промов на адресу Нацбанку. Тому що це вже робиться під прямим керівництвом уряду, вони беруть участь у розподілі коштів. Тобто, якщо вони ділять - це добре, а якби Нацбанк робив сам, то це було б погано», - додав І.КРІЛЬ.