УПЦ не готова до незалежності від Москви?

Питання про автокефалію Української Православної Церкви на сьогоднішній день не є актуальним для українських православних.

Про це під час прес-конференції в Києві заявили представники Української Православної Церкви Московського Патріархату.

За словами глави відділу зовнішніх церковних зв`язків УПЦ, архімандрита КИРИЛА (ГОВОРУНА), в сьогоднішній Україні відсутня головна передумова для створення автокефальної церкви – консенсус серед віруючих. Питання про незалежність Української церкви – «це не питання до Москви». «Це не питання до Російської Православної Церкви. Це не питання до Московського Патріарха. Це питання до самої церкви і до голосу народу Божого, який становить цю церкву», - говорить він.

Архімандрит КИРИЛО зазначив, що серед українських мирян існують різні думки щодо майбутнього Української церкви – частина з них виступає за автокефалію, частина опирається цьому. «Саме відсутність консенсусу в цьому питанні унеможливлює розв’язання питання про статус УПЦ», - переконаний архімандрит.

Разом з тим, «механічне» об`єднання православних християн України в Єдину помісну церкву на сьогоднішньому етапі представник УПЦ вважає небезпечним – «це може призвести до подальшого розділення і фрагментації українського православ`я».

У свою чергу, глава синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви, отець Георгій КОВАЛЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день залежність багатьох церков від Константинопольського Патріархату набагато сильніша, ніж залежність Української Православної Церкви від Московського Патріархату. Крім того, «ми фактично сформували ту модель, що дозволяє нам зберігати єдність Російської церкви, яка може стати основою для відновлення єдності українського православ`я», - зазначив отець ГЕОРГІЙ.