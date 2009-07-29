Росія висилає двох українських дипломатів

“З огляду на недружні дії української влади щодо дипломатів Росії ухвалено достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників посольства України в Москві”.

Про демарш у МЗС Росії повідомляє департамент інформації і преси.

Оскільки українська сторона «призупинила» рішення щодо російського консула, рішення російської сторони щодо консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності теж буде призупинене, зазначає МЗС Росії.

МЗС поінформував Україну про це рішення під час розмови в Москві посла України Костянтина ГРИЩЕНКА і статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ Росії Григорія КАРАСІНА.

«Незважаючи на те, що рішення щодо Генерального консула Росії українська сторона «призупинила», російська сторона розцінює акцію офіційного Києва як відверто антиросійський крок, що завдає шкоди розвиткові відносин між Росією і Україною», - зазначається в повідомленні МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилка російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.

«Це чистої води провокація, я просто зараз не можу це по-іншому схарактеризувати», - сказав С.Лавров. За його словами, у Києва та Тбілісі «не було анінайменших підстав, щоб ці заходи застосовувати». «Природно, дипломатія - це мистецтво взаємне, тому без відповіді подібні недружні кроки залишитися не можуть», - зазначив він.

Раніше УНІАН з посиланням на газету «Коммерсант» (№ 124 від 24 липня) повідомляв, що Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який опікався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писала газета.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра Грачова.