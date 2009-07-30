Янукович чекає патріарха Кирила біля входу в храм

У Святогорську Донецької області більш як 20 тисяч паломників чекають на Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні патріарх проведе у Свято-Успенській Святогірській Лаврі урочисту службу на честь Дня Святогірської ікони Божої Матері й очолить хресну ходу.

Біля входу до храму на території Лаври на високих духовних гостей разом із церковнослужителями зустрічає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.