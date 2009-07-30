Янукович чекає патріарха Кирила біля входу в храм
09:46, 30 липня 2009Політика
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Буде служба і хресна хода
У Святогорську Донецької області більш як 20 тисяч паломників чекають на Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні патріарх проведе у Свято-Успенській Святогірській Лаврі урочисту службу на честь Дня Святогірської ікони Божої Матері й очолить хресну ходу.
Біля входу до храму на території Лаври на високих духовних гостей разом із церковнослужителями зустрічає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
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