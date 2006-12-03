Приєднання ПРП до Блоку Тимошенко дасть потужний імпульс

Голова політичної партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК переконаний, що приєднання ПРП до Блоку Юлії Тимошенко дасть новий імпульс розвитку партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на XII з’їзді.

В.ПИНЗЕНИК нагадав, що після приходу до влади антикризової коаліції, ПРП одразу розпочала переговори з БЮТ про об’єднання. За його словами, таке рішення обумовлено тим, що з поміж колишніх учасників помаранчевої коаліції лише БЮТ послідовно відстоював цінності, задекларовані на Майдані. «Це найпотужніша опозиційна парламентська сила, яка природньо є ядром української опозиції», - підкреслив В.ПИНЗЕНИК.

За його словами, саме через це 20 жовтня була підписана угода про об’єднання шляхом розширення БЮТ. В.ПИНЗЕНИК підкреслив, що угода передбачає об’єднання зусиль шляхом координації дій партійних організацій, що входять до складу блоку, на центральному та регіональних рівнях; створення спільного опозиційного уряду, підтримка єдиного узгодженого кандидата від блоку на наступних виборах Президента; утворення єдиного узгодженого списку кандидатів від блоку на наступних виборах до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування; сприяння створенню у місцевих радах спільних фракцій та депутатських об’єднань; включення до складу ради блоку представників від ПРП; взаємодія у формуванні кадрового резерву та його ефективне використання у партійних структурах.

«Ми вважаємо, що цей союз є виграшним для обох сторін, оскільки до лав блоку вливається послідовна і незаплямована політична сила», – сказав В.ПИНЗЕНИК. Він наголосив, що блок посилюється структурами ПРП, які діють у всіх регіонах України. Водночас партія «Реформи і порядок» отримає можливість мати представництво в парламенті через фракцію БЮТ, що дасть можливість робити запити та вносити законопроекти, оприлюднювати з парламентської трибуни свою позицію. «Загалом ПРП отримає новий потужний імпульс для політичного життя», - підсумував В.ПИНЗЕНИК.