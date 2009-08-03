Ющенко привітав Джамалу
17:08, 03 серпня 2009Політика
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Президент радіє перемозі
|Віктор Ющенко
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави.
“Радий, що завдяки чудовому голосові, блискучому артистизмові та наполегливій щоденній праці Ви досягли визначного особистого успіху, примножили міжнародну славу українського естрадного мистецтва”, - зауважив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до ДЖАМАЛИ.
Він побажав співачці подальшого сценічного зростання, творчої наснаги і щирої любові шанувальників сучасної пісні.
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