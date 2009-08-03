Ющенко привітав Джамалу

Президент радіє перемозі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українську співачку ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДІНОВУ) з перемогою у Міжнародному пісенному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля-2009» у Юрмалі. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українську співачку ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДІНОВУ) з перемогою у Міжнародному пісенному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля-2009» у Юрмалі. Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави. “Радий, що завдяки чудовому голосові, блискучому артистизмові та наполегливій щоденній праці Ви досягли визначного особистого успіху, примножили міжнародну славу українського естрадного мистецтва”, - зауважив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до ДЖАМАЛИ. Він побажав співачці подальшого сценічного зростання, творчої наснаги і щирої любові шанувальників сучасної пісні.

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