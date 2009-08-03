Ющенко привітав Джамалу

17:08, 03 серпня 2009
Політика
1669 0

Президент радіє перемозі

Віктор Ющенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українську співачку ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДІНОВУ) з перемогою у Міжнародному пісенному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля-2009» у Юрмалі.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави.

“Радий, що завдяки чудовому голосові, блискучому артистизмові та наполегливій щоденній праці Ви досягли визначного особистого успіху, примножили міжнародну славу українського естрадного мистецтва”, - зауважив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до ДЖАМАЛИ.

Він побажав співачці подальшого сценічного зростання, творчої наснаги і щирої любові шанувальників сучасної пісні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter