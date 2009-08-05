Виплата "юліних тисяч" може поновитися наприкінці року

У зв`язку з тим, що можливостей нарощувати суму виплат за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку цього року немає, дуже вірогідним є сценарій, за яким уряд намагатиметься провести ці виплати наприкінці року.

Таку думку УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, якщо виплата за компенсаціями Ощадбанку почнеться ближче до виборів, то це дасть більший електоральний ефект, «до того ж, наприкінці року уряд бачитиме, чи вистачає йому коштів на виплату базових речей – зарплат і пенсій».

Водночас О.БЛІНОВ зазначає, що виплати вкладникам Ощадбанку СРСР – переважно політичний інструмент. «Навряд чи прем`єр-міністр публічно відмовиться від виплат громадськості, адже вона зв`язала своє ім`я в масовій свідомості з такими компенсаціями», - сказав експерт.

Оголошена раніше сума в 250 млн. грн. на компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР цього року є невеликою порівняно з виплатами попередніх років. Але нинішня ситуація в бюджетній системі робить проблематичною виплату навіть такої порівняно невеликої суми, вважає О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 травня ц.р. №481, з Держбюджету виділяється 250 млн. грн. для виплати в 2009 р. громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. до установ Ощадбанку СРСР. Виплати буде здійснено до 25 грудня 2009 року.

У Міністерстві фінансів України раніше повідомляли, що виплати повинні початися з червня, а після цього – до кінця липня, проте, як повідомили в «Ощадбанку», кошти на рахунки банку для здійснення цих виплат поки що не надходили.

28 липня під час гарячої телефонної лінії з аграріями прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що виплати за вкладами Ощадбанку СРСР в Україні буде відновлено після послаблення кризи.