Партія регіонів готується до реваншу восени...

Партії регіонів невигідно йти на поступки для того, щоб одержати шанс приєднатися до створюваної правлячої коаліції, і, швидше за все, ця партія готуватиметься до символічного реваншу восени цього року.

Таку думку висловив УНІАН політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ, коментуючи факт підписання протоколу між СПУ, БЮТ і «Нашою Україною» про принципи створення коаліції.

«Чаша терезів схиляється до того, що коаліція буде створена у форматі трійки, хоча можливий і варіант 3+1, але вже з позиції сили. Але оскільки раніше жодну пропозицію Партії регіонів не було прийнято, їй зараз невигідно йти на поступки, партія, швидше за все, піде в опозицію і готуватиметься до символічного реваншу восени», - сказав політолог.

А.ЄРМОЛАЄВ згоден з тим, що у лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО є шанси на прем`єрство, але «далеко не всі учасники потенційної «неопомаранчевої» коаліції згодні з такою постановкою питання, важливо, як поставляться до цього партійні спонсори».

«Неопомаранчева» коаліція – це сценарій конфронтації, це дуже дорого. Не виключаю, що на момент підписання власне коаліційної угоди, а не декларації, можуть бути конфлікти аж до розколу», - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, якби в даній коаліції йшлося про те, щоб підтвердити лідерство Президента Віктора ЮЩЕНКА, то йому було б надане право висувати кандидатуру прем`єра. «А гра з ТИМОШЕНКО є спробою поміняти майку лідера», - вважає політолог. При цьому він не виключає, що відбудеться й зміна ідеології в «неопомаранчевій» коаліції, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО позиціонує себе в лівому центрі, що кардинально відрізняється від право-ліберальних поглядів В.ЮЩЕНКА.

«Президент опинився в складному становищі, і навряд чи він піде на кризовий розвиток ситуації, він підтримає кандидатуру, представлену коаліцією. Але потрібно враховувати, що новий уряд не зможе реалізовувати як директиву затверджену програму спільних дій, і важливо, як ця програма співпадає з поглядами прем`єра», - акцентував А.ЄРМОЛАЄВ.

У такій ситуації, за його словами, виникає загроза економічної кризи вже восени, що може спричинити декілька сценаріїв розвитку. Перший сценарій – Партія регіонів може запропонувати варіант компромісної антикризової коаліції, але складно сказати, чи буде це широка коаліція, оскільки «хтось може образитися». Можливо, до кінця року така оновлена коаліція сформується, причому фігура прем`єра в ній буде компромісною, зазначив політолог. Другий варіант розвитку ситуації – інспірація парламентської кризи з достроковими парламентськими виборами на весну наступного року, прогнозує А.ЄРМОЛАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії ТИМОШЕНКО і Соціалістична партія України підписали Протокол про процедуру формування Коаліції демократичних сил.

Документ передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований в перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України і формування фракцій.

Відповідно до протоколу, Угода про Коаліцію буде структурована по трьох розділах: програмні принципи діяльності коаліції; регламент діяльності коаліції; розподіл сфер відповідальності між учасниками коаліції.