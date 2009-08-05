Тимошенко два дні присвятила сімейним справам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебувала 3-4 серпня у відпустці за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я взяла два дні за власний рахунок для того, щоб їх присвятити сімейним справам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що відповідно до національного законодавства ці два дні не будуть оплачені в заробітній платі посадовця.