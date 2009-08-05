Тимошенко два дні присвятила сімейним справам
13:56, 05 серпня 2009Політика
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Прем`єр дала прес-конференцію
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебувала 3-4 серпня у відпустці за власний рахунок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Я взяла два дні за власний рахунок для того, щоб їх присвятити сімейним справам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр нагадала, що відповідно до національного законодавства ці два дні не будуть оплачені в заробітній платі посадовця.
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