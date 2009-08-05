Тимошенко думає, що дух людей підтримує реклама

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заперечує, що її партія розміщує передвиборну рекламу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Це не виборча, а соціальна реклама, яку я можу розміщувати за будь-яких обставин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи появу в Києві розтяжок із написом «Поки блокують - вона працює».

Прем`єр підкреслила, що на вулицях міст розміщуються рекламні щити практично всіх політичних сил і політичних персон. «І я не думаю, що ми в цьому є винятком», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, розміщенням таких банерів займалася її партія, але не на безкоштовній основі. «Це партія розмістила, там все гаразд. Я маю на увазі, соціальна – щоб підтримати дух людей. Це платна реклама, яку оплатила партія», - уточнила вона.

«Але мені приємно, що під словом «вона» ви зрозуміли все правильно», - додала Ю.ТИМОШЕНКО з посмішкою.