Посольство Ізраїлю в Україні не знає, де живе Лозінський

Посольству Держави Ізраїль в Україні не відоме місце перебування колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, який розшукується у зв`язку з підозрою у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Посольства Ізраїлю у зв`язку з інформацією в газеті «Коммерсант-Украина».

«Посольству не відомо про місце перебування пана ЛОЗІНСЬКОГО. Жодних звернень з боку українських компетентних органів з приводу ЛОЗІНСЬКОГО до посольства не надходило», - зазначили у дипломатичному відомстві.

Газета “Коммерсант-Украина” (№ 132 від 5 серпня) написала, що колишній народний депутат від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИЙ, якого обвинувачують у здійсненні умисного вбивства і якого розшукують міліція і Інтерпол, ймовірно, переховується в Ізраїлі.

Про те, що слідча група, до складу якої входять представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, має в своєму розпорядженні інформацію про місцезнаходження колишнього народного депутата, «Коммерсанту» повідомило джерело, поінформоване про хід розслідування.

За словами співрозмовника видання, В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже тривалий час перебуває в курортному місті Нетанія (29 км від Тель-Авіва), на середземноморському узбережжі Ізраїлю. Більш того, слідчим нібито відома навіть точна адреса, за якою проживає розшукуваний: проспект Беньяміна, будинок 15, – це центр міста: один квартал від автовокзалу і 10 хвилин ходьби від моря.