Патріарх Кирил: готовий був би прийняти українське громадянство

Патріарх Кирил в рамках візиту в Україну після Божественної літургії в Свято-Успенській Почаївській лаврі зустрівся з українським духівництвом. Про це повідомляє newsru. Як заявив на зустрічі Патріарх, для зміцнення єдності Російської православної церкви він готовий піти на нетрадиційні кроки, зокрема прийняти українське громадянство. Про це Кирил оголосив після пропозиції проводити півроку в Москві, півроку в Києві.

"Це дуже добра пропозиція, тільки трішечки б ще здоров`я Патріархові і сил більше. Готовий був би прийняти українське громадянство", - сказав предстоятель РПЦ.

Як додав Патріарх, розкол, який відбувся в Україні, зокрема викликала неправильна церковна політика Москви, повідомляє ІТАР-ТАРС. Патріарх особливо зазначив, що ця політика все ж таки не зловмисна, а що скоріше проводиться за інерцією з тих часів, коли всі жили в одній державі. Кирило також заявив про необхідність в нових умовах існування суверенних держав переосмислити роль московського Патріарха.

Як зазначив глава РПЦ, після вступу на посаду він дав розпорядження разом з патріаршим стандартом і російським прапором встановити в Тронному залі патріаршої резиденції в Даниловому монастирі ще й прапори всіх держав, на які поширюється юрисдикція Московського патріархату.

За словами предстоятеля, архієреїв РПЦ, які служать на території РФ, менше, ніж всіх інших: 49% служать на території Росії, а 51% в інших країнах.