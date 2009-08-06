Тігіпко: треба парламент переформатувати

Колишній радник прем’єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, наголошує на необхідності конструктивного переформатування парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав на прес-конференції у Житомирі.

«Я виступаю за те, щоб український парламент був конструктивно переформатований», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, потрібно, щоб у парламенті була більшість. Він наголосив, що в Україні зараз немає політичної сили, яка б взяла на себе відповідальність за ситуацію в країні. При цьому С.ТІГІПКО підкреслив, що Верховна Рада й уряд практично не працюють. «Уряд ТИМОШЕНКО не може проголосувати за потрібних міністрів. Хіба це добре?», - запитав він.

С.ТІГІПКО наголосив, що якщо в Україні об’єднаються люди, здатні нести відповідальність за кризу і ситуацію у державі - політичну та економічну, - «це буде дуже добре для країни і вдасться досягти конструктивного переформатування парламентської більшості».

«Роботи без влади немає. У Житомирській області, приміром, усі говорять, що основною проблемою є відірваність влади від людей, коли влада сама по собі, люди - самі по собі. Влада не консолідувалася. Якщо буде створено знову широку коаліцію, яка законсервує суспільні проблеми, яка скаже, що хоче Президента в парламенті обирати, розвитку в краіні не буде», - заявив С.ТІГІПКО.