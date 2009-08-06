БЮТ веде переговори з кількома агентствами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ проводить переговори з кількома агентствами для залучення їх до вироблення виборчої стратегії під час президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила вчора на прес-конференції в Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання про те, які політичні технологи залучатимуться БЮТ для проведення виборчої кампанії.

«Ми сьогодні з великою кількістю професійних агентств розмовляємо, у тому числі й іноземних. Коли буде вирішене питання про підписання контракту, я обов`язково повідомлю про це в пресі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.