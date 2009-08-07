Яценюк хоче, щоб з Ратушняком розібралася Генпрокуратура

Народний депутат, лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням взяти під особистий контроль справу про напад на активістку Ініціативи в Ужгороді мера міста Сергія РАТУШНЯКА та в триденний термін прийняти передбачені законодавством дії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту змін”.

«До мене надійшла інформація про вчинення неправомірних дій Ужгородським міським головою, Сергієм РАТУШНЯКОМ, які містять ознаки складу злочинів, передбачених ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження»), ст. 170 «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій», ст. 296 «Хуліганство» та ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень» Кримінального кодексу України», - йдеться у депутатському зверненні.

А.ЯЦЕНЮК повідомляє, що 6 серпня 2009 року в Ужгороді вказана посадова особа завдала громадянці Наталії БУТРИМКО, активістці Ініціативи «Фронту змін», тілесні ушкодження у вигляді численних забоїв і струсу мозку. Ці факти зафіксовано працівниками закладів охорони здоров’я, куди потерпілу було доставлено після інциденту, а також працівниками відповідного районного в Ужгороді відділу Міністерства внутрішніх справ України, зазначає депутат.

Окрім того, звертає увагу А.ЯЦЕНЮК, на адресу потерпілої міським головою Ужгорода С.РАТУШНЯКОМ було висловлено ряд нецензурних виразів у присутності перехожих. «Дії міського голови в цілому демонстрували особливу зухвалість та неповагу до оточуючих», - повідомляє депутат.

«Враховуючи зазначене та з огляду на суспільну значимість інциденту, прошу Вас взяти під особистий контроль, дати доручення відповідному прокуророві вчинити всі передбачені законодавством процесуальні дії з метою перевірки викладеного та забезпечити прийняття в триденний строк рішення в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України», - йдеться у депутатському зверненні.