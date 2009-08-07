Що тепер буде з Московським патріархатом?

В УПЦ Київського патріархату заяви Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА стосовно його намірів відносно УПЦ викликали стурбованість.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Інформаційно-видавничого управління Київської Патріархії єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ).

“Хотів би особливо наголосити на складовій візиту, яка стосувалася УПЦ Московського патріархату. Ця складова викликає у нас велике занепокоєння”, - сказав ЄВСТРАТІЙ.

Він пояснив це тим, що протягом всього перебування в Україні Патріарха КИРИЛО постійно наголошував, що він є предстоятелем української церкви, тут його паства, а митрополит ВОЛОДИМИР був “відсунутий на другий план”. Складалося враження, додав єпископ, що ВОЛОДИМИР - не предстоятель помісної церкви, а лише особа при патріарху, “намісник чи містоблюститель Московського патріарха в Україні”.

Крім того, продовжив єпископ ЄВСТРАТІЙ, в оточенні Патріарха КИРИЛА висловлюються думки щодо серйозного обмеження незалежності та самостійності в управлінні УПЦ МП і зниження статусу її предстоятеля. За його інформацією, учасники засідання Священного синоду в Києво-Печерській Лаврі обговорювали запровадження механізму консультацій між УПЦ МП і Московським патріархатом, щоби призначення священників та інші важливі рішення, перед прийняттям Синодом у Києві, узгоджувалися Москвою.

“Такої норми немає ні у статусі Російської церкви, ні в статуті Української православної церкви Московського патріархату. Така норма суперечить правам незалежності і самостійності в управлінні”, - підкреслив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Він також звернув увагу на те, як приймали віряни Патріарха КИРИЛА і Митрополита ВОЛОДИМИРА. За його словами, предстоятель РПЦ їздив з такою безпрецедентною охороною, якої не було ні в Папи Римського, ні у Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ, хоча Україна, за його словами, “не така вже й дика країна”.

Разом з тим, продовжив єпископ УПЦ КП, незважаючи на ту напругу, яка була навколо візиту до Західної України, Митрополит ВОЛОДИМИР без будь-якої охорони прибув до Рівного, відвідав Воскресенський кафедральний собор, де були тисячі людей, що готувалися протестами зустрічати Патріарха КИРИЛА, зайшов на територію, звернувся до своїх вірних і поїхав без жодних блокувань, хоча він також є ієрархом Московського патріархату.

Натомість Патріарха КИРИЛА, який заявляє, що він є пастирем для українців і духовним батьком для українського народу, зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ, зустрічають протестами і він “пересувається під величезною охороною у броньованому автомобілі, фактично в сейфі, з сотнями охоронців з Росії та з тисячами правоохоронців з України”. “То все ж таки, хто ближчий до українського народу - Патріарх КИРИЛ чи Митрополит ВОЛОДИМИР?”, - поставив питання єпископ.

Він висловив переконання, що Митрополит ВОЛОДИМИР як глава церкви “більш адекватний для української ситуації”, його краще сприймають віруючі, у тому числі і Київського патріархату. “Бо він не говорить про “історіческую Русь”, він не говорить, що нам треба об’єднуватися навколо Москви. Він намагається говорити про те, що нам треба знайти в Україні порозуміння”, - сказав єпископ.

За його словами, в УПЦ КП такий підхід цінують і вважають, що позиція Митрополита ВОЛОДИМИРА більш адекватна і це може призвести “дійсно до кращого діалогу й порозуміння тут в Україні, ніж з ієрархами з Москви, які не зовсім добре розуміються на українській ситуації”.