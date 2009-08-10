Пошуки Лозінського «буксують» через ГПУ - поліція Ізраїлю

Правоохоронні органи Ізраїлю досі не отримали від України належних юридичних обґрунтувань, необхідних для початку розшуку екс-депутата Лозінського. Про це "Німецькій хвилі" повідомили у прес-службі ізраїльської поліції.

Розшуки зниклого екс-депутата Лозінського в Ізраїлі доповнюються усе новими версіями. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, українець може переховуватися в Ізраїлі з російським паспортом на ім’я Віталія Фершака.

Повідомляється також, що до розшуків Лозінського вже долучилися й ізраїльські спецслужби. Проте у коментарі "Німецькій хвилі" речник поліції Алекс Кагальський зазначив, що розслідування фактично «буксує», а слідчі взагалі обмежені у своїх діях, оскільки попри значний резонанс цієї справи, Генпрокуратура України досі не передала ізраїльській стороні необхідного пакету документів: "Немає достатніх підстав вважати його підозрюваним. Той первинний запит, який надійшов з України, не має достатньої юридичної сили", - наголосив Кагальський.

Водночас, за словами прес-секретаря поліції, якщо Київ надішле хоча б мінімальний пакет документів, правоохоронні органи зможуть остаточно відповісти на питання, чи перетинав підозрюваний ізраїльський кордон, а якщо цей факт буде підтверджено, то встановити місцеперебування Лозінського упродовж "нетривалого часу".

Колишнього депутата від БЮТ Віктора Лозінського розшукують у звязку з рослідуванням убивства. У липні Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата Лозінського, після чого СБУ оголосила його в розшук.