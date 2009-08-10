Яценюк: що буде з доларом – може відповісти Обама

Народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що восени, у вересні-жовтні, на Україну очікує друга хвиля економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання: «Що буде з доларом у найближчий час?».

«Що буде з доларом – може відповісти Президент США Барак ОБАМА, а от що буде з гривнею – зрозуміло: ми будемо мати у вересні-жовтні другу хвилю економічної кризи”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, “основні неплатежі по поверненню кредитів припадають саме на вересень-жовтень. Осінь буде складна».

Він також наголосив на тому, що «кредити МВФ - це тимчасовий захід, який не потрібно ідеалізувати, бо це лише певний стабілізатор, а не джерело росту».

На прохання журналістів до А.ЯЦЕНЮКА, як до екс-банкіра, спрогнозувати, чи буде восени долар коштувати 10 грн., він зазначив: «Саме тому, що я колишній банкір – тому і не роблю «темних» прогнозів».