Український дипломат залишив Росію

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що радник - керівник політичної секції Посольства України в Росії Ігор БЕРЕЗКІН залишив Москву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Як повідомлялося, в останні тижні між Україною і Росією розгорівся дипломатичний скандал.

Україна запропонувала двом дипломатичним представникам Росії завершити свою місію в Україні у зв`язку з неодноразовими порушеннями з боку військових Чорноморського Флоту РФ в Криму.

У відповідь Росія запропонувала Україні достроково завершити місію Генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ і одного з радників Посольства України в Москві І.БЕРЕЗКІНА, не повідомивши при цьому про жодні порушення з боку українських дипломатів, яких планують вислати з країни.

Пізніше процедура припинення повноважень українського генерального консула в Петербурзі Н.ПРОКОПОВИЧ була припинена.