Тимошенко: ненормально, коли бізнесмени платять менше вчителів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що відрахування до Пенсійного фонду у всіх категорій підприємств і установ мають бути однаковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді в Полтавській області, присвяченій вирішенню питань аграрного сектора.

Відповідаючи на прохання аграріїв надати певні преференції зі сплати податків до Пенсійного фонду, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Тут я не можу нічого приємного сказати».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ненормально, коли бізнесмени платять до Пенсійного фонду менше, ніж інші категорії громадян, зокрема вчителі й лікарі.