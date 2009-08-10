Тимошенко: ненормально, коли бізнесмени платять менше вчителів
18:58, 10 серпня 2009Політика
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Відрахування до ПФ мають бути рівними
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що відрахування до Пенсійного фонду у всіх категорій підприємств і установ мають бути однаковими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді в Полтавській області, присвяченій вирішенню питань аграрного сектора.
Відповідаючи на прохання аграріїв надати певні преференції зі сплати податків до Пенсійного фонду, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Тут я не можу нічого приємного сказати».
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ненормально, коли бізнесмени платять до Пенсійного фонду менше, ніж інші категорії громадян, зокрема вчителі й лікарі.
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