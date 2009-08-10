Росія поводитиметься наступально у разі спотворення історії

Росія поводитиметься наступально у разі спотворення спільної історії, особливо у питанні перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ на зустрічі з представниками Ради організацій ветеранів України.

В.ЛОСКУТОВ завірив, що Росія гідно відповідатиме на будь-які вигадки, фальсифікації і спотворення нашої спільної історії. Він також повідомив, що президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ініціюватиме обговорення цього питання на засіданні СНД.

В.ЛОСКУТОВ також відзначив, що Росія постійно використовує різні форми для того, щоб привернути увагу громадськості до фактів, які суперечать національним інтересам і Росії, і України, «тому що у нас спільні і історія, і досягнення, і трагедії ми переживали разом, і ми маємо захистити пам`ять тих людей, які не думали про якісь глобальні речі, а йшли і захищали ту державу і ту землю».

«Тому ми обов`язково поводитимемося наступально, не виправдовуючись, і я думаю, що ми переконаємо молоде покоління в тому, що це дійсно великий подвиг радянського народу, який включав і росіян, і українців», - сказав В.ЛОСКУТОВ.

При цьому дипломат відзначив, що останнім часом спостерігаються спроби принизити роль Радянського Союзу в перемозі у Великій Вітчизняній війні.