Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби вибори глави держави відбулися у липні, то до другого туру вийшли б Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного з 26 червня по 9 липня 2009 року консорціумом із семи провідних соціологічних компаній та служб на замовлення Українського фонду підтримки реформ, що має у своєму розпорядженні УНІАН.

Загалом по зведеному масиву всіх семи компаній (10422 анкети, похибка становить +/– 0,9%) В.ЯНУКОВИЧ набрав би 25,8% від усіх опитаних, Ю.ТИМОШЕНКО - 16%. За окремим масивом кожної із семи компаній лідерами перегонів так само є В.ЯНУКОВИЧ (від 23 до 27%) та Ю.ТИМОШЕНКО (від 15% до 17%).

При цьому Арсенія ЯЦЕНЮКА готові підтримати 12,3%, Володимира ЛИТВИНА – 3,9%, Петра СИМОНЕНКА - 3,8%, Віктора ЮЩЕНКА - 3%. 1,9% опитаних голосували б за Віталія КЛИЧКА, 1,4% - Олега ТЯГНИБОКА, 1,2%, - Інну БОГОСЛОВСЬКУ та Наталію ВІТРЕНКО та 0,8% - Сергія ТІГІПКА.

На думку президента компанії «SOCIS», доктора соціологічних наук Миколи ЧУРІЛОВА, в електоральній географії зберігається розподіл 2004 року. За його словами, в той час, коли на постпомаранчевому полі спостерігається серйозна конкуренція в деяких регіонах аж між трьома-чотирма кандидатами, то на Півдні та Сході В.ЯНУКОВИЧ залишається наразі поза серйозною конкуренцією. “Лише це і забезпечує йому перевагу в першому турі щодо основного суперника”, - сказав експерт.

За словами М.ЧУРІЛОВА, крім того, в опитуванні знову виявлено традиційну проблему доступності виборців Ю.ТИМОШЕНКО. Респондентам було поставлене питання: «За яку політичну партію чи блок Ви голосували на виборах 30 вересня 2007 року?». Якщо кількість тих, хто зізнався у голосуванні за ПР (32%) та НУ-НС (14%), як і деяких менших партій, відносно збігається з даними ЦВК, то за БЮТ, згідно з опитуванням, у вересні 2007 року голосувало лише 21%. Це на 10% менше реального показника.

Аналогічну проблему фіксували соціологи на парламентських виборах-2002, а особливо 2006 і 2007 років, коли в день виборів рейтинг БЮТ був майже на 10 відсотків більшим, ніж у результатах соціологічних досліджень, проведених безпосередньо перед виборами.

«Цей прихований резерв створює додаткову інтригу щодо переможця першого туру виборів, а також ставить крапку на визначенні пари учасників другого туру, боротьба в якому розгорнеться між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Юлією ТИМОШЕНКО», - зазначив М.ЧУРІЛОВ.

У дослідженні взяли участь Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київський міжнародний інститут соціології, Компанія «R&B Group», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова, Центр «Соціальний моніторинг», Центр «Українське демократичне коло», Компанія «ФОМ-Україна»

Всього було опитано 18655 респондентів – по 700 респондентів у кожній області, Республіці Крим, м.Києві та 1050 у Донецькій області та 805 у Дніпропетровській області.