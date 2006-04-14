Тимошенко не вірить у прогнози Волкова
В інтерв’ю УНІАН він сказав, що її політичній кар’єрі буде “звіздець”, якщо вона очолить уряд
Юлія Тимошенко вважає, що, ставши главою уряду, впорається зі своїм завданням. Про це вона сказала кореспондентові УНІАН, коментуючи інтерв’ю УНІАН з депутатом Олександром Волковим . (Волков сказав: “Вона ні в якому разі не повинна очолювати уряд, бо тоді всі негаразди спишуть на неї, і її політичній кар’єрі – звіздець!”)
“Думаю, що багато хто мріє про край моїй політичній кар’єрі, сказала Тимошенко. - Але переконана, що ми впораємося з надзвичайно важкими завданнями, які стоять перед урядом”. Вона підтвердила, що “все зруйновано вщент, і потрібно буде з нуля відроджувати втрачені шанси”. "Головне впоратися не з проблемами, - додала вона. - З ними ми впораємося. Головне – впоратися з інтригами”.
Тимошенко також сказала, що “багато поганих прогнозів завжди супроводжували наш рух вперед. Зупинити його нікому не під силу, й усе буде добре”.