Тимошенко не вірить у прогнози Волкова

Юлія Тимошенко вважає, що, ставши главою уряду, впорається зі своїм завданням. Про це вона сказала кореспондентові УНІАН, коментуючи інтерв’ю УНІАН з депутатом Олександром Волковим . (Волков сказав: “Вона ні в якому разі не повинна очолювати уряд, бо тоді всі негаразди спишуть на неї, і її політичній кар’єрі – звіздець!”)

“Думаю, що багато хто мріє про край моїй політичній кар’єрі, сказала Тимошенко. - Але переконана, що ми впораємося з надзвичайно важкими завданнями, які стоять перед урядом”. Вона підтвердила, що “все зруйновано вщент, і потрібно буде з нуля відроджувати втрачені шанси”. "Головне впоратися не з проблемами, - додала вона. - З ними ми впораємося. Головне – впоратися з інтригами”.

Тимошенко також сказала, що “багато поганих прогнозів завжди супроводжували наш рух вперед. Зупинити його нікому не під силу, й усе буде добре”.