Ціни на популярну ягоду обвалилися завдяки новому врожаю

За умови збереження нинішніх обсягів збору врожаю ціни можуть стабілізуватися або ще знизитися.

Ринок свіжої вишні в Україні демонструє помітне здешевлення: новий врожай став доступнішим для широкого кола споживачів завдяки активному збору плодів у садах по всій країні. На головному гуртовому ринку країни, "Столичному", фіксують істотне зниження цін. Про це пише AgroWeek.

За даними аналітиків, вартість вишні впала на 23,08% - нині на ринку можна знайти пропозиції від 60 гривень за кілограм. Середня ціна наразі утримується близько 100 гривень за кілограм, тоді як максимальні пропозиції сягають приблизно 110 гривень за кілограм. Така динаміка сприяє більшому попиту з боку роздрібних покупців і збільшує швидкість реалізації свіжої продукції.

Економісти аграрного сектору очікують, що за умови збереження нинішніх обсягів збору врожаю ціни можуть або стабілізуватися, або ще дещо знизитися.

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Головним чинником падіння цін стало збільшення обсягів збору врожаю. Фермери та приватні садівники по всій Україні зібрали значні партії вишні, що призвело до насичення гуртового та роздрібного ринку. Коли пропозиція перевищує попит, продавці коригують ціни, щоб швидше реалізувати продукцію та уникнути втрат якості.

Крім сезонного збільшення пропозиції, на ринку також відчутний ефект конкуренції між постачальниками: більші обсяги та активні поставки в гуртові мережі знижують собівартість реалізації і дозволяють утримувати привабливі ціни для кінцевого покупця.

За наявних тенденцій експерти прогнозують, що протягом найближчого періоду доступність і помірні ціни збережуться, доки триватиме активний збір плодів і постачання на ринок.

Згідно з інформацією на сайті "Столичного ринку", середня ціна за кілограм вишні нараз складає 80 гривень, а в цілому ціни на ягоду коливаються від 60 до 110 грн.

Ціни на фрукти і овочі в Україні

Гуртові ціни на молоду картоплю в Україні опустилися до 20–30 грн/кг, що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляли аналітики проекту EastFruit.

Середня ціна на персики від українських виробників на ринку впала зі 120 до 70 гривень за кілограм, або майже вдвічі, за два дні. Загалом фрукт пропонують від 50 до 90 гривень за кілограм. Водночас вартість імпортних персиків значно дорожча і коливається від 100 до 170 грн/кг.

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