'Сльози текли струмком, ноги підкошувалися': у Москві вперше відчули смак війни Путіна, – FT

Кремль тривалий час намагався тримати війну подалі від столиці.

Навесні Україна активізувала свою ударну кампанію проти Москви, і мешканці російської столиці вперше відчули наслідки повномасштабної війни, розв’язаної російським лідером Володимиром Путіним. Як пише Financial Times, вони ховалися в підвалах, спостерігали за пожежами в магазинах і знаходили автомобілі, оббризкані токсичним "нафтовим дощем" – ознаки конфлікту, який Кремль тривалий час намагався тримати подалі від столиці.

Як зазначив Конрад Музика, директор польської аналітичної групи Rochan Consulting, російська столиця стала помітно вразливішою до ударів безпілотників, які з весни почастішали як за "частотою, так і за ефективністю".

"Якщо горить Україна, горить і ваша Москва", – заявив президент України Володимир Зеленський 18 червня, коли було підпалено головний нафтопереробний завод Москви.

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"Мені приснилося, що нас бомблять. Потім я прокинулася о пів на четверту, зрозумівши, що це не сон", – згадує про атаку Амалія, яка мешкає в Котельниках, передмісті на південному сході Москви.

При цьому вона зазначила, що не отримала жодного попередження від влади. У коментарях до дописів у Telegram-каналі губернатора Московської області містилися подібні скарги. "Чуємо, як наближається дрон, біжимо до коридору – і через годину в Telegram мера надходить попередження", – написала Ольга, мешканка Хімок, передмістя Москви.

Крім того, удари України по російських нафтопереробних заводах поглибили дефіцит палива, викликавши в інтернеті обурення через офіційні заяви про те, що поставки залишаються незмінними.

"Дехто каже, що в Росії дефіцит палива. Це все фейк", – саркастично зауважив московський блогер Михайло Вітте у відео в Instagram. "Дивіться, був нафтовий дощ! У нас його так чортівськи багато, що ми не знаємо, що з ним робити", – додав він.

Пожежа на нафтопереробному заводі також перекинулася на найбільший оптовий ринок Росії "Садовод", знищивши ряди магазинів і запаси товарів за кілька місяців. Торговці оцінюють збитки в мільйони рублів.

"Ми побачили, як те, що ми побудували, перетворилося на попіл. Сльози текли струмком, ноги підкосилися", – написала співвласниця магазину одягу в Instagram.

При цьому одна з мешканок Бєлгородської області Росії, що межує з Україною, сказала: "Мені не соромно це говорити, але я частково рада, що люди в Москві нарешті зможуть відчути те життя, яким наші регіони жили роками".

Це не вплинуло на Путіна

Андрій Колесников, політолог і мешканець Москви, вважає, що ігнорувати атаки "неможливо". Але для багатьох вони стали "просто новою реальністю", якщо тільки вони не зазнають прямого удару.

"Москва величезна – захід і схід міста майже як різні країни", – сказав Колесников.

Проте немає жодних ознак того, що ця хвиля невдоволення якось вплине на Путіна.

Колесников зазначив, що атаки безпілотників лише зміцнили позиції противників війни, а також прихильників ядерного удару. "Для Путіна цей тиск є стимулом до ескалації", – вважає він.

Удари по Росії

Хвиля ударів українських безпілотників, які з початку року щонайменше 40 разів завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, створила ризик дефіциту бензину в Москві.

Удари українських безпілотників вивели Московський нафтопереробний завод з ладу щонайменше на шість місяців. Цього місяця завод двічі зазнав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу.

ЗМІ пишуть, що російські "яструби" обурені українськими ударами по Москві та тим, що США так і не виконали свою обіцянку змусити Україну капітулювати. Вони закликають Кремль остаточно відмовитися від дипломатії та вдатися до ескалації конфлікту.

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