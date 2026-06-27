СБУ вдруге за місяць уразила важливий для Москви енергетичний об’єкт

Служба безпеки України вдруге за цей місяць уразила нафтоперекачувальну станцію "Второво", яка забезпечує пальним Москву. Про це повідомила пресслужба відомства.
"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ", - йдеться у повідомленні.
Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.
Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня цього року.
В СБУ наголосили, що й надалі проводитимуть спецоперації на стратегічних об’єктах РФ, що забезпечують функціонування її воєнної економіки, адже кожен уражений об’єкт зменшує ресурси для ведення війни.
Удари України по РФ – інші новини
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна буде завдавати превентивних ударів по обʼєктах, які РФ використовує для ведення війни.
25 червня президент Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни.
В рамках цієї операції 26 червня СБУ завдала успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Уражено два кораблі - "Волга" та "Вятка", а також вантажопасажирський пором "Петропавловськ".