Рейтинг Путіна впав до мінімуму з 2022 року: удари по Криму дають свої плоди, – NYT

На півострові немає палива, гасне світло, "туристи" тікають.

"Влада" тимчасово окупованого Криму оголосила режим надзвичайної ситуації після кількох тижнів інтенсивних повітряних атак України. Досягнення України у виробництві дронів та ракет дозволили Києву завдавати більш масштабних ударів на більшій відстані від лінії фронту, які російська ППО відбиває з великими труднощами.

Протягом кількох останніх місяців Україна завдає дедалі потужніших повітряних ударів по Криму та низці регіонів Росії, порушуючи спокій, яким російські громадяни здебільшого насолоджувалися протягом чотирьох років війни, пише New York Times.

Повідомляється, що ці удари серйозно підірвали здатність кремлівського диктатора Путіна ізолювати російське суспільство від наслідків війни. У Києві вони зміцнили зростаючу впевненість у тому, що вдасться змусити Путіна сісти за стіл переговорів – навіть попри те, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами та дронами, користуючись нестачею у неї засобів ППО.

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Удари по Криму та Москві – наслідки

Минулого тижня Україна завдала найбільшого з початку війни удару дронами по Московській області: було зупинено авіасполучення в чотирьох міжнародних аеропортах столиці, серйозно постраждав великий нафтопереробний завод.

Міністерство оборони Росії заявило, що під час цієї атаки по всій країні було збито 992 дрони – найбільша кількість у рамках одного удару, що значно перевищує показники попередніх атак.

Удари України по Криму, покликані ізолювати стратегічний півострів у Чорному морі, у свою чергу, дестабілізували повсякденне життя там у такій мірі, якої не спостерігалося з моменту незаконної анексії регіону Росією у 2014 році.

На кримських заправних станціях закінчилося пальне – минулої неділі місцева влада ввела заборону на його продаж. Літні табори скасовано, дітей евакуйовано. Через віялові відключення електроенергії на півострові порушено водопостачання, яке залежить від електричних насосів.

Багато росіян, які планували провести літню відпустку в Криму, змінили свої плани. За даними російської ділової газети "Комерсант", бронювання в Криму на липень і серпень скоротилися більш ніж на 30% порівняно з минулим роком, а в Севастополі – найбільшому місті півострова – на 43%.

Туристи, які вже встигли приїхати до Криму, залишали півострів – на кримській стороні мосту, що з’єднує півострів із материковою Росією, вишикувалися тисячі автомобілів – тоді як з іншого боку бажаючих в’їхати не було.

Російський "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у відеозверненні. За його словами, це було зроблено для "впорядкування фінансових, грошових, кредитних та договірних відносин". Пізніше того ж дня він спробував заспокоїти мешканців Криму, запевнивши, що режим надзвичайного стану не передбачає "жодних обмежень для громадян", зокрема комендантської години.

Що таке режим надзвичайного стану

Юридично режим надзвичайного стану наділяє місцевих чиновників додатковими повноваженнями, зокрема правом координувати евакуацію цивільного населення та оперативно здійснювати екстрені витрати в обхід конкурсних процедур, пишуть ЗМІ.

Введений у Криму регіональний режим надзвичайного стану – на один щабель нижчий за федеральний, який відкривав би можливості для ще більш масштабного реагування.

Що зараз з Путіним

Путін охарактеризував практично безкровне захоплення Криму як одне з ключових досягнень свого правління, заявивши, що півострів настільки ж важливий для російської ідентичності, як Храмова гора для євреїв.

З моменту інтенсифікації українських ударів російський президент не виявляв особливої публічної активності. У туманному коментарі на початку тижня він відмахнувся від ударів дронами, назвавши їх спробою України "розбурхати" російське суспільство.

Зростаюче невдоволення очевидною безпорадністю Кремля перед обличчям українських атак призвело до падіння рейтингу Путіна – навіть за даними пов’язаних з державою російських соціологічних служб, зазначають журналісти. Опитування соціологічної служби ФОМ, опубліковане в п’ятницю, показало, що рейтинг російського лідера впав до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Інші новини про триваючі удари України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві вперше відчули смак війни Путіна. Російська столиця стала помітно вразливішою до ударів безпілотників, які з весни почастішали як за "частотою, так і за ефективністю".

Крім того, ми також розповідали, що у Волгограді ракети "Фламінго" вразили завод з виробництва "Іскандерів" – це одне з ключових підприємств російського ВПК, яке випускає російські ракетні установки "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

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