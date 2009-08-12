Виборці не уповноважували Яценюка на проросійську риторику - політолог

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК через наявний конфлікт інтересів має за прикладом народного депутата Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ (яка вийшла з Партії регіонів) вийти із фракції НУ-НС та стати позафракційним депутатом.

Про це УНІАН заявив політолог Павло БУЛГАК, коментуючи інтерв’ю А.ЯЦЕНЮКА радіостанції «Эхо Москвы».

За словами політичного аналітика, вже очевидна для всіх зміна виборчої риторики лідера «Фронту змін» на проросійську є ще одним сигналом для базового для нього західноукраїнського електорату після, приміром, доволі “розпливчатої” позиції щодо ОУН-УПА.

«Після слів лідера «Фронту змін» про те, що ЯЦЕНЮК не підтримує дії Грузії та після слів про те, що ЮЩЕНКО справді веде антиросійську політику останні ілюзії жителів Західної України щодо Арсенія Петровича мають остаточно розвіятися. Адже ми стали свідками появи третього проросійського кандидата у президенти України після Віктора ЯНУКОВИЧА та Петра СИМОНЕНКА», - стверджує П.БУЛГАК.

Він також нагадав, що раніше А.ЯЦЕНЮК виступив за спільне управління з Росією українською газотранспортною системою та, фактично, висловився проти якнайскорішого вступу України до НАТО.

«ЯЦЕНЮК обирався у цей парламент за списком "Нашої України", яка гостро засудила заяву МЕДВЕДЄВА. "Наша Україна" також підтримувала дії Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ, від підтримки яких відрікся А.ЯЦЕНЮК», - наголосив політолог.

Саме тому, на переконання експерта, вихід А.ЯЦЕНЮКА із фракції НУ-НС буде логічним для відповідального політика європейського типу, яким себе позиціонує лідер «Фронту змін».

«Адже виборці, які голосували за націонал-демократичний блок НУ-НС, не уповноважували його на проросійську політику і риторику, а голосували за зовсім іншу, проукраїнську, патріотичну, проєвропейську платформу. В тому числі за визнання ОУН-УПА, приєднання України до ЄС і НАТО», - нагадав П.БУЛГАК.