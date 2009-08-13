Ющенку не все вдалося зробити з вини "демократів, які його зрадили"

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявляє, що на президентських виборах голосуватиме за Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час чат-конференції на порталі iнтернет-видання Zahid.net.

“Як громадянин я буду голосувати за Віктора ЮЩЕНКА, оскільки це справді український Президент. Я розумію - не все вдалося зробити. Але це не провина глави держави, а тих “демократів”, які прийшли з ним, потім зрадили, а тепер хочуть зібрати на цьому політичні дивіденди”, - пояснив свою позицію Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він також висловив переконання, що Президентом України стане та людина, яка зможе гарантувати стійку позицію у відстоюванні інтересів держави в світі і не розмінюватиме заради власних політичних інтересів інтереси України.

“Зберегти здобутки незалежності – ось основне завдання глави держави”, - вважає голова облдержадміністрації, член фракції “Єдиного Центру” в Тернопільській облраді Ю.ЧИЖМАРЬ.