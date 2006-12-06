Скарамелла звинувачує у вбивстві Литвиненка таємні організації з Росії

Інформатор отруєного екс-співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка Маріо СКАРАМЕЛЛА звинуватив у смерті свого друга "таємні організації" з Росії, які не перебувають під прямим контролем Кремля.

Як передає Рейтер, М,СКАРАМЕЛЛА, який перебуває в одній з лікарень Лондона після того, як лікарі знайшли сліди радіоактивних речовин в його організмі, сказав в інтерв`ю CNN, що почувається добре.

Він розповів про те, як зустрічався з О.Литвиненком 1 листопада в Лондоні і показував йому електронні листи, які застерігали їх обох від можливої небезпеки.

"(У листах йшлося, що) він і, в певному значенні, я - про мене також згадувалося, але з інших причин - перебували у сфері особливої уваги ворожо налаштованих людей, і щоб (ми) були обережні", - сказав М.СКАРАМЕЛЛА.

На питання про те, хто були ці "вражі люди", він відповів: "Люди, пов`язані з деякими таємними організаціями, що не перебувають під прямим контролем російського істеблішменту, але з Росії... Переважно співробітники спецслужб у відставці".

О.Литвиненко, активний критик Кремля, перед своєю смертю звинуватив у своєму вбивстві Президента Росії Володимира ПУТІНА. Кремль заперечує причетність до смерті О.Литвиненка.

М.СКАРАМЕЛЛА піддав сумніву версію про те, що отруєння сталося в японському ресторані Лондона.

"Я не вірю, що це сталося там, просто тому що там не було інших людей, якоїсь незвичайної ситуації", - сказав він, додавши, що не думає, що метою отруєння був він сам.

Як повідомлялося, колишній співробітник ФСБ О.Литвиненко помер у лондонській лікарні в ніч на 24 листопада. О.Литвиненко, який виступав з різкою критикою на адресу Президента РФ В.ПУТІНА і російської влади, говорив незадовго до смерті, що почувався погано після зустрічі зі своїми колишніми товаришами по службі в лондонському готелі 1 листопада. Після того, як минулого тижня лондонські лікарі встановили, що причиною його захворювання стала отрута, до розслідування обставин його отруєння підключилися співробітники антитерористичного підрозділу британської поліції. Прихильники О.Литвиненка вважають, що його убили агенти російських спецслужб.

Колишній консультант італійського парламенту, який виступав як експерт щодо радянських спецслужб, М.СКАРАМЕЛЛА, який зустрічався з О.Литвиненком в день, як припускається, отруєння останнього, розповів про те, що на зустрічі з ним 1 листопада показував О.Литвиненку "розстрільний список" Кремля, в якому було і його прізвище.

Колишній офіцер ФСБ, який виїхав з Росії на початку 2000-х років і одержав британське підданство цього року, вів, зокрема, власне розслідування вбивства російської журналістки Ганни Політковської.