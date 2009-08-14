БЮТ вже визначився з питаннями для позачергової сесії ВР

Фракція БЮТ зібрала 151 підпис для проведення 21 серпня позачергової сесії Верховної Ради.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, сесія розпочнеться у п’ятницю, 21 серпня, о 10.00.

До порядку денного включено два питання, зокрема, перше стосується подолання вето Президента на закон щодо фінансування Євро-2012.

М.ТОМЕНКО зауважив, що існує необхідність фінансово підтримати будівництво об’єктів у тих містах, які визначені як головні у проведенні Євро-2012.

Друге питання стосується норм щодо проведення виборчої президентської кампанії.

Як нагадав М.ТОМЕНКО, президентська команда заявляла, що глава держави має намір застосувати вето до ухваленого парламентом 24 липня закону щодо змін до деяких законів по проведенню виборів Президента.

М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо до 17 вересня не буде оприлюднено нову редакцію закону про вибори Президента, то виборча кампанія проводитиметься за старим законом і її термін становитиме 120 днів.

Водночас, за словами віце-спікера, існує суспільно-політичний консенсус, що виборча кампанія має відбутися протягом 90 днів. «Сподіваюсь, що у ВР вистачить голосів для ухвалення необхідних рішень», - сказав він.