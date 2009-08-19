В Ізмаїлі стріляли в лідера міської організації ПР

Невідомий з дробовика стріляв в лідера Ізмаїльської міської організації Партії регіонів Олександра САМОЙЛЕНКА, повідомляє ІА "МОСТ-Одесса".

Напад стався сьогодні близько 8.00, коли О.САМОЙЛЕНКО виходив зі свого будинку до машини. Пострілом з дробовика зловмисник поранив О.САМОЙЛЕНКУ обидва коліна.

На даний час постраждалому роблять операцію у міській лікарні Ізмаїла.

Як повідомив начальник Головного управління МВС України в Одеській області Богдан КЕРНИЦЬКИЙ, слідство зараз відпрацьовує дві версії причин надзвичайної події: хуліганство з метою заволодіння автомобілем постраждалого або напад у зв`язку з його громадською діяльністю.

У місті оголошено план "Сирена". Представники правоохоронних органів працюють на місці злочину. Вже встановлено, що постріл був один - на місці події знайдено пластиковий контейнер від патрона для рушниці 16-го калібру.

Прикмети нападника: хлопець 23-25 років, ріст 170-175 см, худорлявої статури, був одягнений у футболку темного кольору, темні джинси, на голові була пов`язана темна хустка.

За словами О.САМОЙЛЕНКА, до цього яких-небудь погроз йому не надходило.