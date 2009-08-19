Ющенко назвав ключову помилку Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО негативно оцінює політику уряду в галузі тваринництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтавській області.

За словами Президента, цього року уряд в п`ять разів скоротив кошти в бюджеті на підтримку рослинництва і тваринництва.

За останні два роки в Україні поголів`я великої рогатої худоби скоротилося на мільйон, зазначив Президент.

"Маючи запаси фуражного зерна для поголів`я, політика уряду будується на ввезенні м`яса із-за кордону", – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, в 2008 році з-за кордону ввезено 530 тис. тонн м`яса, а це кожен четвертий кілограм. «Ми підтримуємо фермерів Польщі, Франції та інших країн. Це ключова помилка уряду», – підкреслив він.

При цьому Президент зазначив, що в Європейському Союзі 55% бюджету йде на підтримку АПК. «Ми теж повинні так робити, якщо хочемо їсти український хліб і м`ясо», – сказав В.ЮЩЕНКО.