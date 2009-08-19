Яценюк обіцяє створити політичну партію
«Один Президент нічого не поміняє»
Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що політична партія на основі його громадської ініціативи буде створена до президентських виборів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи, про це він сказав сьогодні в Полтаві на зустрічі із активом обласної організації «Фронту змін».
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що майбутня партія – «не клуб із працевлаштування колишніх чи майбутніх політиків, це потужна організація з тим, щоб вона забезпечувала майбутнє для країни».
При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що відбір до лав партії буде «дуже жорстким».
«Якщо ти член партії, ти відповідним чином маєш право балотуватися у представницькі органи, займати посади. І тоді ти несеш політичну і юридичну відповідальність перед партією і перед людьми, які проголосували за партію. Ніхто ні з ким цяцькатись не буде. В будь-якій ситуації, яка підриватиме наші ідеологічні засади чи прості людські цінності, будемо жорстко діяти. І у нас уже це відбувається у ряді регіонів. Ситуація вимагає радикальності, жорсткості і сили», - заявив він.
Водночас, звертаючись до активістів обласного осередку, А.ЯЦЕНЮК заявив, що «Фронт змін» хоче якісно змінити політичну еліту. «Ми хочемо якісно змінити взагалі ставлення до політика і до політики як такої. Ми просто хочемо відповідальності. І ми готові на цю відповідальність, але будемо питати це і з інших», - заявив він.
Також лідер "Фронту змін" наголосив, що треба "не вірити у казку", а провести усі виборчі кампанії таким чином, щоб потім не було соромно. «Не наобіцяти, щоб рейтинг підняти, а потім з цих слів залишиться тільки пуста оболонка. Я вас зараз настроюю на дуже складний робочий процес», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Він зауважив: «Один Президент нічого не поміняє. Навіть одна фракція у парламенті нічого не змінить. Наше завдання - максимально змобілізуватися самим і змобілізувати людей. Країна міняється не одними руками. Країна повинна змінюватися 46 мільйонами пар людських рук. І завдання - довести, показати шлях, яким іти, і всім іншим прийдеться іти по цій дорозі».