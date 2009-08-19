Яценюк обіцяє створити політичну партію

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що політична партія на основі його громадської ініціативи буде створена до президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи, про це він сказав сьогодні в Полтаві на зустрічі із активом обласної організації «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що майбутня партія – «не клуб із працевлаштування колишніх чи майбутніх політиків, це потужна організація з тим, щоб вона забезпечувала майбутнє для країни».

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що відбір до лав партії буде «дуже жорстким».

«Якщо ти член партії, ти відповідним чином маєш право балотуватися у представницькі органи, займати посади. І тоді ти несеш політичну і юридичну відповідальність перед партією і перед людьми, які проголосували за партію. Ніхто ні з ким цяцькатись не буде. В будь-якій ситуації, яка підриватиме наші ідеологічні засади чи прості людські цінності, будемо жорстко діяти. І у нас уже це відбувається у ряді регіонів. Ситуація вимагає радикальності, жорсткості і сили», - заявив він.

Водночас, звертаючись до активістів обласного осередку, А.ЯЦЕНЮК заявив, що «Фронт змін» хоче якісно змінити політичну еліту. «Ми хочемо якісно змінити взагалі ставлення до політика і до політики як такої. Ми просто хочемо відповідальності. І ми готові на цю відповідальність, але будемо питати це і з інших», - заявив він.

Також лідер "Фронту змін" наголосив, що треба "не вірити у казку", а провести усі виборчі кампанії таким чином, щоб потім не було соромно. «Не наобіцяти, щоб рейтинг підняти, а потім з цих слів залишиться тільки пуста оболонка. Я вас зараз настроюю на дуже складний робочий процес», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив: «Один Президент нічого не поміняє. Навіть одна фракція у парламенті нічого не змінить. Наше завдання - максимально змобілізуватися самим і змобілізувати людей. Країна міняється не одними руками. Країна повинна змінюватися 46 мільйонами пар людських рук. І завдання - довести, показати шлях, яким іти, і всім іншим прийдеться іти по цій дорозі».