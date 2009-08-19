Яценюк: ми дійшли до найвищого рівня політичного цинізму

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що ужгородський мер Сергій РАТУШНЯК – "це обличчя сьогоднішніх українських можновладців".

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту змін", про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на брифінгу в Полтаві.

«Ратушняки, лозінські – це те, до чого ми прийшли. Дуже страшно, що це уже стало звичним явищем... Ми дійшли до найвищого рівня політичного цинізму в Україні. Коли окрема дуже вузька когорта політиків – це є люди, які зубами, руками і ногами тримаються за владу, і кажуть: то не біле, то чорне. І в них навіть не червоніє обличчя», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що вважає своїм завданням не дати можливості розвиватися цьому явищу.

«Треба поставити кінець цій інфекції. Це захворювання, це метастази. Це повинно бути викоренено. І чим швидше, тим краще», - сказав він.