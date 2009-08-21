Група Кириленка не хоче бути статистами для БЮТ та регіоналів

Депутатська група «За Україну!», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, не братиме участі у сьогоднішній позачерговій сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО (сам КИРИЛЕНКО сьогодні вранці зареєструвався на засіданні ВР).

За його словами, позачергова сесія була скликана на догоду двом фракціям – БЮТ та Партії регіонів.

«Ми не вважаємо для себе за необхідне як статисти брати участь у позачерговій сесії, яка скликана на догоду лише двом політичним силам», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що необхідно вносити зміни до заветованих Президентом законів як про вибори глави держави, так і щодо фінансування Євро-2012, але сьогодні це зробити неможливо.

Довідка УНІАН. До складу депутатської групи «За Україну!» входять 17 народних депутатів.