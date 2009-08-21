Пропозиція БЮТ ПР: спершу голоси, рішення Тимошенко скасують потім

Постанова уряду про перелік об’єктів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде скасована одразу після подолання парламентом вето Президента на закон щодо виділення коштів на ці об’єкти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що через суперечку, яка виникла між фракціями БЮТ та Партією регіонів щодо цього закону, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував після подолання вето ухвалити постанову, якою уряду буде доручено скасувати свій нормативний акт з цього питання і посилити контроль за використанням коштів при підготовці держави до Євро-2012.

«Ми повністю це підтримуємо», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також виключив, що відповідна постанова про перелік об’єктів, на які витрачатимуться кошти, передбачені заветованим Президентом законом, буде скасована до початку сьогоднішньої позачергової сесії.

«Це неможливо, оскільки в Кабінеті міністрів зараз не має такої кількості міністрів, які могли б дати відповідну кількість голосів», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також зауважив, що до 14.00 БЮТ планує узгодити з Партією регіонів всі суперечливі моменти з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахувань Національним банком до держбюджету на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012. Парламент ухвалив закон 1 липня.

Сьогодні на вимогу 151 народного депутата з БЮТ проходить позачергова сесія парламенту. До порядку денного засідання внесено два питання: розгляд пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012 і пропозицій глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.

Одразу після початку сесії у її роботі було оголошено перерву через непорозуміння між БЮТ та Партією регіонів щодо закону про фінансування Євро-2012. Це пов’язано з тим, що між фракціями виникла суперечка стосовно подолання вето Президента на закон про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо фінансування заходів з підготовки держави до Євро-2012.

Під час Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що фракція не голосуватиме за подолання вето Президента на цей закон. Він нагадав, що на фінансування заходів цим законом передбачається виділити майже 10 млрд. грн. Водночас, зауважив О.ЄФРЕМОВ, після ухвалення даного закону профільні комітети парламенту разом з урядом мали підготувати документ з переліком об’єктів, на які будуть витрачені ці кошти. Натомість, за словами О.ЄФРЕМОВА, 22 липня уряд самостійно визначив цей перелік, і деякі об’єкти з нього взагалі не мають стосунку до проведення Євро-2012.