Чи підвищився рівень життя українців (опитування)

Переважна більшість українців переконана, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі. При цьому позитивні зміни порівняно з 1991 роком велика частина громадян України бачить лише в підвищенні рівня демократії в країні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова напередодні 18-ї річниці Незалежності України, які публікує тижневик «Дзеркало тижня» .

Так, 78% громадян України вважають, що в цілому події в країні розвиваються у неправильному напрямі. 15% - не визначилися щодо власної позиції, а 7% - підтримують курс подій в країні.

39% опитаних упевнені, що порівняно з 1991 роком рівень демократії в країні підвищився, 37,5% - переконані у зворотному, а 13,9% - не бачать змін.

У тому, що рівень життя населення за роки незалежності підвищився, впевнені 22,4% населення. 61,6% українців вважають, що рівень життя погіршав, а 9,1% - вважають, що істотних змін не відбулося.

На думку 18,5% українців, загальна економічна ситуація в країні за останні 18 років покращала, 64,1% - дотримуються протилежної думки, а 8,9% - не бачать змін у цій сфері.

Скептично ставляться українці до змін у рівні соціальної захищеності населення. Зокрема, лише 13,6% опитаних констатують його підвищення, 64,6% - переконані, що рівень соціальної захищеності знижується, а 14,2% - не бачать змін у цій сфері.

Найбільш песимістично оцінюють українці ситуацію з корупцією в країні. Лише 5,2% громадян вважають, що її рівень порівняно з 1991 роком знизився, тоді як 79,1% - констатують погіршення ситуації, а 9,3% - вважають її незмінною.

Опитування проведено соціологічною службою Центра Разумкова 20-28 липня 2009 року. Опитано 2006 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.