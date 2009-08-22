Парламент легітимізував владу великого капіталу?

Українська народна партія заявляє про „неприйняття курсу окремих фракцій Верховної Ради на створення непрозорої системи виборів Президента України шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України".

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Української народної партії.

“УНП сприймає такі дії як лобістські, створені під політичні інтереси конкретних політичних сил”, - наголошується в заяві.

Зокрема, УНП вважає „недемократичним ліквідацію інституту підписів виборців на підтримку кандидата у Президенти з одночасним збільшенням у п’ять разів грошової застави”. На переконання представників УНП, це означає, що „парламент легітимізує владу великого капіталу”.

УНП вважає, що „зміна порядку прийняття рішень виборчими комісіями у день голосування та при підрахунку голосів (2/3 присутніх членів комісій, а не списочного складу комісії) може привести до активного застосування адміністративного ресурсу у ході виборчого процесу, створення умов до масштабної фальсифікації результатів виборів”. В УНП вважають, що „є великий ризик, що на цих виборах певні політичні сили зможуть застосувати адміністративний ресурс для того, щоб перешкоджати доступ на виборчі дільниці опозиційним членам виборчих комісій”.

„Абсолютно антидемократичною” УНП називає норму про спрощення порядку прийняття рішення про позбавлення права присутності на засіданнях виборчої комісії представників ЗМІ та офіційних спостерігачів. „Інститут офіційного спостерігача з 1990 року став одним із складових міжнародних стандартів відкритості і прозорості виборчого процесу. Аналогічно розглядається міжнародними організаціями, які здійснюють спостереження за виборчим процесом, забезпечення права присутності журналістів на засіданнях виборчих комісій і на виборчих дільницях. Тому полегшення процедури вилучення спостерігачів та представників ЗМІ з засідань комісій і з виборчих дільниць однозначно викличе негативну реакцію у представників міжнародних спостережних організацій”, - заявляє Українська народна партія.

УНП вважає, що „парламент, прийнявши цей закон, наблизив Україну до 2004 року, коли були можливості до "накручування" явки виборця. Надання права голів комісій, їх заступників, секретарів комісій вносити зміни до списку виборців у день голосування – це прямий шлях до зловживань з "коригування" явки заангажованого виборця на виборчих дільницях”.

„Ще більш проблемними є питання оскарження результатів виборів. Механізм, закладений чинним Законом, створює умови для використання судових органів у фальсифікації виборів”, - наголошують представники УНП.