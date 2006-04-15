Голову КМДА має назвати Єхануров

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що найближчим часом прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ запропонує кандидатуру на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області.

За словами В.ЮЩЕНКА, прем’єр-міністр ще не подавав свої пропозиції кандидатур на голову Київської міської держадміністрації.

Разом з тим Президент зауважив, що є певна юридична процедура, яку треба пройти.

В.ЮЩЕНКО сказав, що подання робиться після того, як територіальна виборча комісія вручить посвідчення новообраному меру.

«Вчора це відбулось», - сказав він. В зв’язку з цим глава держави сподівається, що найближчим часом кандидатура на посаду голови Київдержадміністрації буде подана.

«Я думаю, найближчим часом ми пройдемо цю дорогу», - сказав В.ЮЩЕНКО.