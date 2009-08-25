На трасі Київ–Житомир дикі кабани спричинили ДТП

У понеділок, приблизно о 22.00 на трасі Київ – Житомир легковий автомобіль збив двох диких кабанів. Як передає кореспондент УНІАН, який виявився на місці ДТП під час його оформлення, пригода сталася між селами Небилиця та Калинівка Макарівського району Київської області. Дикі кабани вибігли на дорогу, водій, який їхав у напрямку Києва, не встиг загальмувати та збив їх. Тварини загинули на місці, автомобіль зазнав ушкоджень. На місце пригоди прибули працівники ДАІ. Рух на трасі було тимчасово обмежено.