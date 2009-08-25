Тимошенко проконтролює будівництво автодороги Київ-Чоп

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відвідає сьогодні Рівненську область з робочою поїздкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом будівництва автодороги Київ-Чоп на ділянці Рівне-Дубно, а також побуває в обласному онкодиспансері.

Крім цього, Ю.ТИМОШЕНКО виступить у прямому ефірі Рівненського державного телебачення і відповість на запитання глядачів.