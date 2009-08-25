МЗС Росії заперечує підривну діяльність своїх працівників в Україні

МЗС РФ заявляє, що нормалізація добросусідських російсько-українських відносин є спільним завданням для обох країн.

Як ідеться у коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії, розміщеному на сайті міністерства, «у Москві звернули увагу на чергову порцію вигадок, що з`явилася в українських ЗМІ, про діяльність російських представників в Україні. Стверджується, зокрема, що російський дипломат – з числа тих, кому нещодавно було запропоновано залишити країну – «роздавав» щомісячно проросійським організаціям «приблизно по 100 тисяч доларів», нібито займаючись підкупом впливових осіб і вербуванням інформаторів. Для більшої переконливості вигадка підкріплена подвійним посиланням – на «українські спецслужби», які виявили цей «факт», і на британську газету The Times, яка розповсюдила цю інформацію, одержану через «власні джерела».

Будь-якому спостерігачу, що неупереджено оцінює таку специфічну подачу явно абсурдного «матеріалу», має бути зрозуміло, що йдеться про точно розраховану за часом спробу спровокувати посилення напруженості у російсько-українських відносинах. Роблять її все ті ж сили, які ініціювали нещодавній дипломатичний скандал і тепер мають намір розвинути тему якоїсь російської «підривної діяльності» проти України».

МЗС РФ заявляє, що вважає «подібні політичні ігри негідним і безплідним заняттям» і «вірить у здоровий глузд громадян України».

Як раніше повідомлялося, приводом для звернення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА стало прохання української сторони відкликати кількох російських дипломатів і подальша відмова російської сторони зреагувати на докази: "агентурної діяльності; розгортання і фінансування антиукраїнських проектів; обговорення їх реалізації з народними депутатами; трансакції, які підтверджують переказ коштів антиукраїнски налаштованим організаціям; спроби вирішення питань про закриття ряду кримінальних справ і тиску на правоохоронні органи України".