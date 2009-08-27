Портнов хоче закрити ТСК з рослідування обставин смерті Плужнікова

Заступник голови фракції БЮТ, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» Андрій ПОРТНОВ запропонує народним депутатам вже на найближчому пленарному засіданні припинити діяльність ввіреної йому ТСК.

Про це йдеться в заяві А.ПОРТНОВА, переданій УНІАН.

Своє рішення він пояснює тим, що “оприлюднення висновків тимчасової слідчої комісії у справі телеканалу „Інтер” в умовах початку президентської кампанії може бути розцінене як прямий тиск на свободу слова”.

Зокрема, депутат нагадує, що з часу створення у травні 2009 року ТСК з розслідування обставин смерті І.ПЛУЖНИКОВА та заволодіння невідомими акціями телеканалу «Інтер» провела грунтовну роботу із дослідження ситуації. Зокрема, до правоохоронних та інших органів влади було направлено понад 90 запитів.

“Зараз Комісія має достатньо матеріалів для повномасштабного звіту перед народними депутатами, - говорить А.ПОРТНОВ. - Водночас оприлюднення висновків тимчасової слідчої комісії у справі телеканалу „Інтер” в умовах початку президентської кампанії може бути розцінене як прямий тиск на свободу слова”.

“Фракція БЮТ і я особисто завжди з повагою ставилися до журналістів та їхнього права на професію і, на відміну від інших політичних сил, ніколи не використовували ЗМІ для вирішення політичних завдань. Тому я як голова ТСК, спираючись на підтримку колег, зокрема, з Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, маю твердий намір запропонувати народним депутатам вже на найближчому пленарному засіданні припинити діяльність ввіреної мені Комісії”, - йдеться в заяві голови ТСК.

А.ПОРТНОВ вважає, що “це єдине правильне рішення, яке зможе ефективно захистити журналістів телеканалу „Інтер” від намагань різних політичних сил впливати на редакційну політику відомого телеканалу України, використовуючи факти, що є в наявності у слідчої комісії”.

Також депутат вважає, що всі напрацьовані матеріали Комісія має передати правоохоронним органам.

Як повідомляв УНІАН, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання І.Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» була створена 19 травня за наполяганням фракції БЮТ.