У Тимошенко є аргумент на користь того, що праця у авіації - героїчна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала авіаторів України з професійним святом.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

“Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята — Дня авіації України, яке є не лише професійним, а і святом для всієї країни. Адже завдяки вашій самовідданій праці Україна є однією з провідних авіаційних держав світу”, - говориться у привітанні.

Як зазначила український прем’єр, “за роки незалежності своїми трудовими досягненнями ви підтвердили потужний потенціал галузі, а пройдений вами славетний шлях входить яскравою сторінкою в літопис нашої держави”. “Завдяки вашим зусиллям удосконалюється система підготовки льотного та інженерно-технічного персоналу, забезпечується належний рівень безпеки польотів, обслуговування пасажирів”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Провідні вітчизняні авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, “Аеросвіт”, “Донбас-Аеро”, “АНТК імені О.К.Антонова” сьогодні успішно конкурують на зовнішньому ринку перевезень”.

Прем’єр-міністр підкреслила, що науковими та технічними розробками, професіоналізмом авіатори “продемонстрували можливості вітчизняного авіабудування на престижних міжнародних авіасалонах і виставках. Українські Ан-124 “Руслан”, Ан-74, Ан-148, вітчизняні авіаційні двигуни отримали світове визнання та впевнено утримують свої позиції на світовому ринку”.

Саме тому, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, уряд визначив розвиток авіації пріоритетним напрямом під час здійснення заходів антикризової програми. “Ми суттєво збільшили статутні фонди двох найбільших підприємств — Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та державного підприємства "Київський авіаційний завод "Авіант". І це — тільки перші кроки на шляху до потужної підтримки української авіації”, - зауважила прем’єр-міністр.

“Окремим важливим завданням є підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і саме від вас залежатиме, яким буде перше враження від нашої Батьківщини у тих, хто завітає до аеропортів України”, - зазначається у привітанні.

Прем’єр-міністр висловила подяку працівникам цивільної авіації, конструкторам, інженерам, робітникам авіабудування. “Ваша фахова майстерність та високий професійний рівень визнані в усьому світі. Ваша праця є дійсно героїчною, бо саме у вашій галузі працює найбільше Героїв України”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і побажала авіаторам святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, міцного здоров’я, благополуччя, миру та злагоди, здійснення всіх широкомасштабних планів і задумів.

“Я вірю, що завдяки нашим спільним зусиллям авіація України посяде провідне місце у світі і ви будете авангардом прогресу та економічного відродження України”, - наголошується у привітання прем’єр-міністра.